A axenda cultural deste mes de xullo na Guarda vén repleta de eventos. O Concello programou para este días concertos, actividades deportivas, espectáculos infantís e visitas guiadas.

O auditorio de San Bieito será hoxe, a partir das 20.30 horas, o escenario para a actuación do grupo de baile tradicional O Fiadeiro. E mañá, a primeira hora, o Puntal (Camposancos) acolle unha sesión de ioga ao aire libre organizada dende a Omix e pola tarde, ás 16.30 horas, terá lugar a segunda actividade de “Deporte de Verán” (a primeira foi antonte un curso de surf na praia de Patos), cunha saída en caiac polo Río Tamuxe.

Mar de Blues

A música chega á Guarda pola porta grande na fin de semana do 23 e 24 de xullo co festival “A Guarda, Mar de Blues”, que terá lugar na Praza do Reló e que traerá a grandes artistas coma Marcos Coll, Javier Turnes ou Peter Storm & Blues Society, que actuarán a partir das 21.00 horas, así coma unha master class o sábado ás 12.00 horas.

Para rematar xullo, na derradeira fin de semana do mes, escenificarase o espectáculo de maxia “Titanic”, a cargo de Cayetano Lledó; será o venres 30 ás 20.30 horas no auditorio de San Bieito. E o sábado 31, ás 21.00 horas a Praza do Reló acolle o concerto do grupo de clarinetes Klason da Agrupación Musical do Rosal.

A maiores, ao longo dos meses de xullo e agosto, todos os mércores, celébranse as sesións de “Teatro no Trega: A viaxe de Exeria ao Castro”, a cargo da compañía Os Quinquilláns. Nesta edición realizarase a actividade no sector de Mergelina do Castro de Santa Trega con dous pases, ás 18.30 e ás 20.00 horas. Ademais, o Concello da Guarda aposta novamente polas visitas guiadas ao patrimonio do Monte Santa Trega, que se repiten de xoves a domingo, en horario de mañá e de tarde, en tres emprazamentos diferentes: o Castro Calvo, o Castro de Mergelina e o Patrimonio relixioso.

Tamén este verán A Guarda puxo en marcha “Venres de xullo baixo as estrelas” unha actividade de observación astronómica, que ten lugar os venres deste mes ás 23.00 horas no Puntal (Camposancos).

Tódalas actividades contan con capacidade limitada e é preciso inscrición previa.