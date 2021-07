A Cañiza comezaba fai unha semana o seu “Verán de lecer 2021” coa obra “12 uvas, 2 mulleres e 1 oliva”. Teatro, cine, deporte e outras actividades están programadas ao longo deste mes e do vindeiro, onde o prato forte serán sen dúbida o xamón, en torno ao cal se celebrarán diferentes actos como o tradicional desfile polas rúas da vila dos cabezudos centenarios.

Hoxe os amantes do aeromodelismo teñen unha cita, a partir das 10.30 horas, no parque eólico Montouto, onde se disputará o campionato galego F3F voo en ladeira de planeadores e mañá domingo haberá unha andaina polo sendeiro das Fragas e levadas do Calvo e Deva e pola tarde representación da obra teatral “Soga e cinsa” con dous pases, un ás 18.30 e outro ás 22.30 horas na Casa da Cultura, con reserva previa da butaca chamando ao número de teléfono 986 66 3069.

E para os vindeiros sábados, de novo combinación de deporte e cultura, ruta nocturna en bicicleta o día 24, con saída do concello ás 22.00 horas, e maxia a cargo do ilusionista Kenneth o día 31, ás 23.00 horas na Praza Maior, no mesmo escenario onde ao día seguinte, ás 22.30 horas, se representará a obra “Rosalía” de Culturactiva Producións.

A sétima arte será a protagonista da primeira semana de agosto. Así haberá sesións de cinema ao aire libre os días 2, 3, 4 e 5, nos que se proxectarán as películas “Padre no hay más que uno”, “Dios mío pero qué te hemos hecho… ahora?”, “Si yo fuera rico” e “Los Japón”, respectivamente; será ás 22.30 horas na Praza Maior.