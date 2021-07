Salceda continúa coa súa aposta pola cultura segura no seu Verán Cultural. Ao longo de toda esta semana sucedéronse actividades na Praza do Concello dirixidas sobre todo aos máis pequenos da casa para chegar hoxe ao fin de semana grande das Festas do Cristo. Así, esta noite, ás 22.30 horas, o prato forte da variada programación cultural virá da man de Guadi Galego, que traerá á Praza do Concello o seu último disco “Costuras”, evento para o cal xa se esgotaron as entradas o pasado mércores.

Media hora antes terá lugar o tradicional “estourazo”, que este ano chega a súa décimo segunda edición, e co que se marca o inicio das Festas do Cristo. Este ano serán os integrantes da Agrupación Gaiteira de Salceda, un colectivo que leva unha década participando neste acto co desfile previo, e que este ano o farán tamén como protagonistas subíndose ao balcón da Casa da Cultura dende onde darán o “estourazo”. Previamente, ás 20.00 horas, desfilarán polas rúas da Esfarrapada.

E outro acontecemento que tampouco vai faltar no calendario festivo é a homenaxe aos Salcedenses Distinguidas/os no que se recoñece o labor persoal, profesional e social de tres persoas vencelladas ao eido comercial, e que nesta décima edición recaen en Adoración Besada Diz, Leonisia Pérez Álvarez e Serafín Otero Sobrino.

Pola contra, outros actos tradicionais das festas, como son o Festival de Bandas ou o Festival Folclórico haberá que esperar un ano máis para poder celebralo, ao igual que as verbenas, ao non poder facer efectivo con seguridade o novo protocolo establecido. Con todo, non faltará a música nestes tres días grandes, mañá pola noite haberá pasarrúas a cargo da charanga Nova Jomada e a seguir actuación de Broken Peach e o luns, festividade local, pasarrúas de Turre`s Band e concerto “As Cancións de Sempre” coa Banda Cultural de Salceda e Antonio Barros, xuntos nun repertorio inédito.

Todas as actividades contan con aforo limitado e será obrigatorio o uso da máscara.