O porriñés Iker Rodríguez vén de proclamarse aos seus 9 anos campión de España de categoría supermotard de 65 c.c. En compañía do seu pai, Jaime e dos restantes membros da familia, Iker recibiu da alcaldesa Eva García e do concelleiro de Deportes David Alonso a boa nova de que para vindeira tempada de 2022 recibirá un convenio de patrocinio do Concello por un importe de 1.200 euros. Así llo trasladaron nun encontro no circuíto de motos que precisamente montou en Torneiros o seu pai Jaime e onde actualmente xunto cos seus fillos Iker e Iván, hai outros 30 nenos recibindo clases de pilotaxe. Ademais, pilotos doutras partes de España acoden alí habitualmente a adestrarse, dadas as características da pista. Precisamente o día da xuntanza estivo adestrando con Iker o piloto murciano, Pedro Acosta que fixo o Mundial de Moto3 e acadou catro vitorias na tempada. Acosta, con tan só 17 anos, está considerado pola prensa especializada a futura gran estrela do motociclismo español.

Para a vindeira tempada, Iker pasará a competir na seguinte cilindrada Moto4 (150 cc) a partir dos 10 anos de idade e correrá nos principais circuítos do Estado.

Por outra banda, alcaldesa e concelleiro de Deportes acudiron aos adestramentos do equipo de ximnasia rítmica do Club Ximnasia Porriño, no polideportivo municipal, para felicitarlles persoalmente pola excelente campaña deportiva que fixeron nas diferentes categorías nas que competiron.

Aos éxitos deportivos máis salientables da tempada acadados por Hernán Sío e Sofía Sousa, campións individuais de Galicia respectivamente, hai que engadir os máis recentes de Leire Pérez, subcampioa galega benxamín e, de xeito especial, o subcampionato de España xuvenil feminino que acadou Noa Filgueira, no Nacional Base Individual celebrado en Valladolid.

A rexedora local manifestoulles “o meu orgullo de ter en Porriño un club e uns deportistas tan laureados” e trasladou o seu recoñecemento “ás adestradoras e directivas do club, así como aos pais e nais de todos vós polo esforzo que, sen dúbida, están a facer tamén”.