O equipo cadete da Unión Deportiva Mos e os xuvenís do Club Louro Tameiga foron homenaxeados pola corporación municipal polo seu ascenso a 1ª galega e 1ª autonómica, respectivamente. Foi nun acto no Multiusos das Pozas, no cal ambos clubs coincidiron en que máis aló das cores levan a Mos por bandeira.