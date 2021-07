“A historia de Mos e o seu contorno” foi a temática da quenda da primeira quincena do mes de xullo do programa “Mañas de Verán” do Concello de Mos. Un total de 58 nenos, de entre 3 e 12 anos, participaron desta iniciativa que continúa a desenvolverse ao longo de todo o período de vacacións escolares. Así, a través dos xogos coñecen a historia do municipio, a súa bandeira, a festa da Rosa, o Dolmen ou a Penacova.

Ademais de empregar as instalacións do colexio Mestre Martínez Alonso de Castro-Mos, os pequenos tamén realizan diversas saídas visitando así o parque da auga, o sendeiro ecolóxico do río Louro e o Pazo de Mos.

O programa arrancou xa o pasado 23 de xuño e prolongarase ata a primeira semana de setembro, do 1 ao 7, en diferentes quendas, en horario de 09.00 a 14.30 horas. Ademais do servizo de campamento existe a posibilidade de contratar os servizos de aula matinal e servizo de fiambreira cun custe adicional para as familias que precisen deixalos antes das 09.00 horas e quedarse ata as 15.15 horas.

“Mañás de verán” é unha experiencia que fai que os nenos se divirtan, aprendan a relacionarse, compartan actividades e sobre todo vivan novas e enriquecedoras experiencias.

Ferramenta de conciliación

Con esta iniciativa, “a administración local ofrece de novo unha ferramenta de conciliación entre a vida laboral e familiar para os habitantes do Concello, de xeito que nesta época estival os rapaces e rapazas poidan gozar dun ocio saudable e de calidade dirixido a través de prácticas educativas”, sinalan fontes municipais.

Os obxectivos destes campamentos son facilitar a conciliación da vida laboral e familiar no período de vacacións escolares, promover a calidade de vida dos nenos de Mos e das súas familias, potenciar a educación en valores e hábitos saudables, favorecer o coñecemento da diversidade e riqueza natural da contorna e facer deste proxecto unha experiencia divertida e inesquecible para os rapaces do Concello.