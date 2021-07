Na procura de información foi como moitos veciños de Redondela souberon que na Illa de San Simón non sempre estiveran os nenos orfos, foi cárcere franquista e tivo dúas caras á hora de falar dela. Por un lado a propia cárcere, onde milleiros de presos republicanos pasaron as súas penurias máis inxustas, e por outro lado a axuda que tiveron estes por parte das mulleres de Redondela que se ofreceron para que non lles faltase de nada.

“Foi sempre un tema tabú, do que non se falaba. Miña nai era moi cativa pero coa axuda do meu avó introduciron e sacaron cartas dos presos ás escondidas entre as roupas dela. Meu avó aproveitaba cada vez que tiña que ir á Illa e levábaa sendo moi pequena, entón ela non era nin consciente do que facía; pero agora grazas a esas cartas sábense moitas das cousas que en realidade pasaron alí”.

Este é o testemuño de Marisa Míguez, recollido nun vídeo publicado polo Concello, e podería ser o de moitos veciños do municipio, familiares das coñecidas como madriñas, lavandeiras e carteiras da Illa de San Simón ás que hoxe se lle rende homenaxe na propia enseada.

Un acto institucional organizado polo Concello de Redondela, dentro do declarado como Ano das mulleres da Illa de san Simón, que se celebrará a partir das 16.00 horas cando parta o barco dende o peirao de Cesantes. Durante a viaxe explicaráselle aos asistentes toda a historia do lugar cando foi cárcere, entre outubro de 1936 e marzo de 1943, e unha vez na illa terá lugar o acto institucional, amenizado cunha actuación musical en directo.

O de hoxe, ao igual que os diferentes eventos e actividades ao longo deste 2021, faise co obxectivo de poñer en valor a calidade humana e solidariedade de todas esas mulleres que se arriscaron para achegar axuda e esperanza a aqueles que esperaban un incerto destino na illa convertida en prisión.

Toda a serie de iniciativas programadas, buscan tamén que “as novas xeracións coñezan a historia das Mulleres da Illa e que o seu valor, a súa capacidade de axudar aos que máis o precisan e a súa solidariedade, lles sirvan de guía”, sinalaba a alcaldesa Digna Rivas.