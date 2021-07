Maridaxe de viño e música en directo son os principais ingredientes da XXIX Feira do Viño do Rosal que se está a celebrar esta fin de semana neste municipio do Baixo Miño.

Logo do acto inaugural de onte, con lectura de pregón e cata a cargo do enólogo Aurelio Vázquez Fachal, e monólogo de Sergio Pazos, para hoxe e mañá programáronse dúas xornadas cargadas de máis actividades. Iso si, todas elas con capacidade limitada e sempre baixo inscrición previa na web www.feiradoviño.gal

Tomar un viño mentres un desfruta dun espectáculo será posible nestes días. Así, as nove adegas do municipio con DO Rías Baixas participantes na feira (Bodega Aforado, Altos de Torona, Lagar de Cervera, Lagar Pedregales, Quinta Couselo, Santiago Ruiz, Adegas Novás, Terras Gauda e Valmiñor) serven nas casetas os seus diferentes caldos aos que se suma tamén unha oferta gastronómica para completar a degustación. No recinto, delimitado na Praza do Calvario, habilitáronse mesas de xeito que cadaquén pode ir recoller o seu viño nas casetas e regresar á mesa a consumilo, sempre sentado. Establécese un horario de apertura e peche (hoxe de 11.00 a 15.00 e de 18.00 a 00.00 horas e mañá de 12.00 a 15.00 horas) e só poden acceder as persoas que teñan reserva en determinada franxa horaria, en función da actividade para a cal se inscriba.

Concerto experiencia ou concerto lixeiro, así denominan ás actuacións musicais a modo de sesión vermú nas que se combina viño e música en directo. Están programados un para hoxe sábado a cargo de Weli Kings e outro mañá domingo de Awen, ás 13.30 horas.

Previamente, hoxe ás 12.00 horas, os chefs Iván Méndez e Alejandro Iglesias dirixirán un showcooking, unha actividade enmarcada no programa de cooperación Eurochef que está a desenvolver a Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eu Rural. Ás 19.00 horas, dirixido aos máis pequenos da casa, haberá un espectáculo de maxia a cargo de Barafunda e pola noite, ás 22.00 horas, de novo actuación musical da man de The Soul Jacket.

Para mañá domingo, ás 10.00 horas, hai programado un roteiro polos muíños do Folón e Picón.

Con todo, dende o Concello remarcan que toda a programación está supeditada á evolución da situación sanitaria e que se nalgún momento o Rosal sube do nivel de risco medio-baixo o protocolo da Xunta obriga a suspender ou cancelar calquera actividade.