O grupo Óscar Ibáñez & Tribo, liderada polo recoñecido e internacional frautista e gaiteiro Óscar Ibáñez, foi seleccionado polo seu proxecto Porteláns, un espectáculo de música instrumental conducido integramente en lingua galega do cal se puido desfrutar o pasado domingo na praza do Mestre Cerviño no Concello de Covelo, onde a noite anterior tocara o grupo Cacikes, que xunto con outros nomes como Broken Peach (25 de xullo), Toñito de Poi e Xoan Curiel (31 de xullo) figuran no cartel da programación cultural de verán que ten fixados eventos en todas as parroquias.

Hoxe, ás 22.00 horas en Paraños, actuará Diego Freire e o grupo de baile irlandés de A. C. Traspés. E mañá chegará Magín Blanco co seu espectáculo musical infantil “O que levas na maleta”, ás 20.30 horas na Praza Mestre Cerviño e ás 22.00 horas en Santa Marina, actuación de Volta e Dálle.