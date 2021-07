A mostra temporal A Campaña do Argus, cedida polo Museo Marítimo de Ílhavo (Portugal) desembarcou este mes na Casa da Navegación. Así, ata o vindeiro 31 de xullo o público que se achegue a Baiona poderá contemplar o traballo realizado polo reporteiro do National Geographic Magazine e oficial da armada australiana, Alan Villiers, que en 1950 acompañou aos pescadores portugueses na procura de bacallau nos caladoiros de Terranova, en Canadá. Desa viaxe pode verse unha colección de fotografías sobre a súa experiencia a bordo do Argus.

Con esta iniciativa, enmarcada proxecto Pasaporte REMA (Rede de Espazos con contido Museístico Atlántico), preténdese poñer en valor a cultura mariñeira como elemento de unión, promoción e intercambio cultural entre as diferentes zonas costeiras atlánticas.