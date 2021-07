A céntrica praza da parroquia de Maceira, en Covelo, presenta un aspecto totalmente renovado. O seu novo deseño está pensado para que a veciñanza lle saque o máximo partido. Máis accesible, é apta tamén para acoller actuacións musicais permite pasear e sentar para descansar.

As obras, que comezaran en decembro, incluíron a instalación de tres ramplas e a renovación das varandas para salvar as escaleiras e desniveis co fin de mellorar a accesibilidade de todo o ámbito; tamén se colocaron novos pavimentos adaptados e máis seguros en función do uso previsto en cada zona. Empregouse formigón semipulido, pavimento brando e lousas de granito na área destinada a paseo e na contorna do palco da música, e, para o resto, lousas de granito. Por outra banda, apostouse pola tecnoloxía led con iluminación indirecta para facelo un espazo máis sustentable e agradable para os usuarios.

Esta actuación foi executada grazas a unha achega de case 135.000 euros da Xunta de Galicia e de máis de 57.000 euros aportados polo Goberno local, enmarcada no Plan Hurbe, , un programa impulsado polo Goberno autonómico fai máis dunha década para axudar ás entidades locais na execución de proxectos urbanísticos destinados a crear, mellorar ou humanizar equipamentos de uso público e colectivo.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, subliña que, grazas ás melloras realizadas, potenciarase a súa funcionalidade para que poida seguir sendo un espazo apto para celebración de festas e, á vez, unha área onde a veciñanza poida pasear e descansar.

Programación cultural de verán

O Concello de Covelo presenta unha programación cultural de verán que deu comezo a pasada fin de semana. Actividades de orientación e aventura, concertos, festivais de danza e actividades educativas e de lecer para cativos pasarán por todas as parroquias.

Ademais, cada primeiro sábado de mes a praza do Mestre Cerviño énchese de postos de artesanía local, cociña con degustación e música en directo cos concertos en sesión vermú nas Mostras de Produtos de Covelo.

Non faltarán tampouco as visitas guiadas con explicación dos valores naturais e patrimonio etnográfico, arqueolóxico e arquitectónico existentes, como a do Cruceiro do Santo Cristo dos Aflixidos, a do Museo Etnográfico Pazo da Cruz en A Hermida, a Casa Leónides en A Graña, os Chozos da Serra do Suído e a Capela da Xestosa; portas abertas da Aula da Natureza e Serradoiro dos Carranos e xornadas de rutas nocturnas con visión estelar e iniciación á astronomía no miradoiro e observatorio nocturno Castelo do Faro, son algunhas das accións que se levarán a cabo este verán.

Toda a información actualizada no perfil de FB “Covelo Tourism” ou na paxina web do concello de Covelo www.concellodecovelo.es

E de cara á conciliación familiar, o concello organizou esta semana o IV Campus multideporte e ao longo do mes celébrase tamén a escola de verán para as crianzas, de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas.