Sona Gaifar presenta neste 2021 un cartel cunha notable presenza de artistas femininas, un equilibrio entre propostas emerxentes e outras de maior percorrido nas súas carreiras e unha compoñente estilística que atende a diversas manifestacións da música electrónica

O ciclo de concertos e sesións de DJ que naceu o pasado verán en Nigrán como unha proposta dedicada á música electrónica e outros estilos fronteirizos, muda este ano cara un formato de minifestival de dous días, condensado nunha mesma fin de semana, o venres 9 e o sábado 10 de xullo. O que non cambia é o concepto e o espírito do proxecto: contribuír á complementar a oferta musical e cultural do verán na localidade, a través de propostas musicais inéditas e conectadas con correntes actuais, e apoiar ao tecido artístico e ás empresas colaboradoras e provedores de Nigrán, Val Miñor e contorna de influencia.

Libro e dj set Son Balearic

Sona Gaifar abrirase cun formato mixto. Presentarase o libro ‘Balearic, historia oral da cultura de club en Ibiza’, un exhaustivo traballo que recolle a orixe e evolución da escena cultural, musical e de clube nesta illa balear ao longo de case seis décadas a través dun cento de entrevistas cos seus protagonistas locais e internacionais.

Nunha conversa moderada por un dos directores de Sona Gaifar, Víctor Flores, os seus autores, Luis Costa e Christian Len, debullarán os detalles deste extenso tratado que recolle a orixe de Ibiza como epicentro dunha cultura musical de alcance mundial, dende os anos 60 ata a actualidade.

Trala charla, ambos, xornalistas, dj’s e axitadores musicais de longo percorrido, ofrecerán unha sesión musical baseada nos sons do denominado son Balearic.

Concertos e sesión dj

Na segunda xornada o programa presenta dúas sesións de dj e dous concertos en formato audiovisual. Abrirá a programación Toccororo, unha dj, bailarina e modelo con sangue cubana e galega, que mestura estilos moi diferentes, dende o Dancehall aos Afro Beats, Dembow, Hip Hop ou R&B.

Outro dos obxectivos de Sona Gaifar é tender pontes con artistas e promotores do norte de Portugal, favorecendo o intercambio e transvase de propostas artísticas. Helena Guedes é unha das dj’s e selectoras mais interesantes da efervescente escena de Porto que se subirá ao escenario para ofrecer unha selección musical que fai un percorrido polo Jazz, Reggae, Dub, Calypso, Soul, Boogie, Disco e tamén por sons electrónicos de baile (House, broken beats...).

O primeiro concerto virá da man do proxecto lucense EQX. O seu son é unha mestura de avant-pop, breakbeat e ritmos acelerados que convidan ao baile. En Sona Gaifar estrearán o seu primeiro disco, publicado a mediados de xuño, e estarán acompañados do artista visual Martiño Porto.

Pecharán a noite Jus Kno’, dúo formado polos asturianos, Alex Aller (produtor musical) e Pablo Villanueva (artista visual). No seu directo propoñen unha mestura de capas de son a través de instrumentos electrónicos, sintetizadores e guitarras, acompañada dunha rotunda narrativa visual.

A entrada ao evento, que se celebrará entre ás 18.00 e as 23.30 horas no Espazo Dunas de Gaifar en Panxón, é de balde ata completar aforo. Toda esta e máis información sobre o festival poden atopala na web sonagaifar.es.