Todos os concellos da bisbarra veñen de sumarse ás reivindicacións do colectivo LGTBIQ+ e aos actos conmemorativos do Día Internacional do Orgullo co fin de dar visibilidade e loitar por unha sociedade máis xusta, igualitaria e diversa.

Alumeados e bancos cas cores do arco da vella, frases, murais e múltiples eventos e actividades celebráronse con motivo do 28 de xuño nas diferentes localidades da comarca.

En Salvaterra de Miño quixeron ser partícipes aportando o seu gran de area con algúns xestos que, “aínda que queda camiño por percorrer, axudan a confiar nun futuro social máis xusto e tolerante”. Para iso, o balcón do Concello luciu a bandeira e instalouse un banco destinado a concienciar sobre a diversidade, o respecto e tolerancia cara este colectivo.

Fontes municipais indican que “desexamos que este banco permita facer visible e sirva de apoio á causa, promovendo o respecto, a liberdade e a igualdade que persegue o colectivo LGTBIQ+ e que consideramos que debe ser un piar fundamental no desenvolvemento evolutivo dunha sociedade saneada, tolerante e adaptada aos novos tempos”.

O banco, pintado coas cores da bandeira LGTBIQ+ foi creado polo alumnado de 11 ciclo de Carpintería do IES Salvaterra, “implicando así á comunidade educativa dun xeito directo en iniciativas tan importantes coma esta”. Polo tanto, dende o Concello tamén agradecen a todo o persoal docente, equipo directivo do centro e aos propios estudantes, “o traballo conxunto que se leva a cabo día tras día e que se fan tan visibles en datas coma estas”.

No banco aparecen reflexados os nomes de todos os participantes deste proxecto.