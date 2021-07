Turismo da Guarda propón ao visitante cinco plans diferentes para descubrir o municipio aos que hai que sumar a gastronomía mariñeira.

O primeiro deles é o monte Santa Trega no que destaca o castro, o museo arqueolóxico (Masat), os viacrucis e cruceiro de San Francisco, a ruta de sendeirismo semicircular que comeza na casa forestal e seis sendas máis que están unidas entre si e un miradoiro con vistas panorámicas á desembocadura do río Miño.

O segundo é o patrimonio marítimo: o porto pesqueiro, cos seus diques, paseos e monumentos; o museo do mar; a senda litoral e as salinas romanas e a ruta das cetarias.

A zona histórica, coas rúas Colón e Baixo Muro, a praza de San Marcos a praza e torre do Reló e a igrexa de Santa María, e o casco urbano, co castelo de Santa Cruz, as casas indianas, a alameda, a zona comercial e mercado semanal e a praza de abastos compoñen o terceiro dos plans.

A ruta da desembocadura do Miño, observación de aves e as praias de río e mar forman parte do cuarto plan: patrimonio natural. E moi vencellado a este está o último dos plans, centrado en seis rutas de sendeirismo, as catro xa mencionadas máis o Camiño Portugués da Costa e a BTT do Monte Torroso.