“Unha proba do traballo en defensa da cultura galega de todos os organizadores, en especial o da Asociación San Telmo. Un evento se vai ir consolidando e crecendo ano a ano xa que trata sobre algo que formou parte da nosa cultura e da nosa forma de ser, sobre unha época marcada polo estraperlo, recuperando así unha parte do noso legado e identidade”, así definía o alcalde de Tui Enrique Cabaleiro o I Festival da Cultura Tradicional e Folk que se está a celebrar na localidade dende o pasado xoves.

A II Mostra de Vestimenta e Xoiaría Tradicional serviu de acto inaugural. A exposición atópase no Cárcere Vello e estará aberta ata mañá, día no que finalizarán as actividades deste festival.

Onte estreouse a obra teatral “O Estraperlo”, froito do traballo realizado nos últimos anos pola asociación, “un gran labor de recollida visitando nas casas e coñecendo as vivencias desa xente que non tiña medios e recorría ao contrabando”, explica Conchi Sales, presidenta da Asociación Cultural Deportiva Recreativa Xuvenil San Telmo.

Hoxe terá lugar o xa enraizado Certame de Gaita e Tamboril, que celebrará a súa sexta edición a partir das 20.30 horas na Praza de San Fernando e rematará, ás 23.00 horas, co concerto de Anxo Lorenzo e invitados especiais, no pórtico da Catedral de Tui, que se retransmitirá en directo a través do Facebook da Asociación San Telmo de Tui. Anxo Lorenzo anima a achegarse a Tui estes días para “desfrutar dun espectáculo único deseñado para o espazo da praza da Catedral” e sinalaba que “no concurso de gaiteiros solistas participarán nove músicos cun nivel altísimo, algo que demostra o gran interese que hai por vir a participar a Tui”.

Clases maxistrais

E o broche final desta primeira edición do festival chegará mañá coas clases maxistrais no Cárcere Vella, nas que se contará coa presenza de grandes músicos en diferentes disciplinas como a zanfona, a gaita, o baile tradicional, o whistle, o acordeón, o pandeiro, percusión tradicional ou corda pulsada.