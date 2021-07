Unha experiencia única para desfrutar da música entre dous países, España e Portugal, cos artistas referentes da Península Ibérica e a a singularidade dos instrumentos de teclado desde a música medieval á electrónica nos espazos máis belos da Eurociudade Tui-Valença. Así é como a organización do IKFEM (Festival de Teclado da Eurocidade Tui-Valença) presenta a novena edición deste evento que terá lugar do 18 ao 22 de agosto en ambas localidades fronteirizas e cuxa programación se dará a coñecer proximamente. O festival é tamén unha cita coa formación, os novos talentos, a cultura eurorrexional e a fusión con outras expresións artísticas. Un formato único no mundo que contou con artistas como Ainhoa Arteta, Carlos Núñez ou Ágatha Ruiz de la Prada, entre moitos outros.

A boa nova do regreso da súa programación á época estival celebrouse o pasado sábado cun concerto na Catedral de Tui, unha das súas sedes máis emblemáticas e queridas polo público.

A cita, protagonizada polo organista Thomas Ospital e en coprodución co Centro Nacional de Difusión Nacional dependente do Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) do Ministerio de Cultura y Deporte, forma parte do Ciclo El órgano en las Catedrales e foi a antesala da IX edición do IKFEM.