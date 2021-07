O Concello de Nigrán regresa ao miradoiro de Monteferro para abrir a programación de verán coa quinta edición do festival Solpor que tiña previsto celebrarse onte e hoxe e por mor das predicións meteorolóxicas adiouse aos días 22 e 23 de xullo. Así, na primeira das xornadas, a partir das 19.00 horas, actuarán ‘Isius’ e ‘Eladio e os Seres Queridos’ e na segunda ‘Roma’, ‘Tinta’ e ‘Bafana Bafana’.

“Tras unha edición no 2020 en Gaifar por cuestións de normativa sanitaria, agora regresamos ao mellor escenario do mundo, o que motivou este festival e do que estamos tan orgullosos. Agardamos que no 2022 a normalidade sexa completa e, con elo, o aforo (desta vez limitado a 500 persoas e xa completo) regrese ao anterior á pandemia”, afirma Juan González, alcalde de Nigrán, quen subliña o outro obxectivo co que naceu Solpor, “apoiar aos mellores músicos da escena local e galega ofrecéndolles o noso mellor escenario e o máis agardado polo público”.

Tal e como xurdiu no 2017, o obxectivo é gozar da música ao aire libre nunha contorna privilexiada, no cumio de Monteferro, un palco proxectado cara ao Atlántico sobre o máis grandioso dos escenarios. Neste enclave único, fronte ás Illas Estelas, entre as caricias da brisa mariña e os aromas de sal e monte, os “solpores” permitirán vivir realidades musicais aumentadas: un xeito distinto de desfrutar dun concerto, cos cinco sentidos postos na contorna e sumando ao ritmo das ondas o das mellores actuacións en vivo.