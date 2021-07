Unha contorna única como escenario para gozar en familia de activiades únicas en Ponteareas. O Castelo do Sobroso, e tamén o de Soutomaior, acollerán este verán 2021 interesatantes eventos culturais tras o éxito de “Re-Acción nos Castelos” o pasado verán.

Unha oportunidade de visitar un enclave único e facelo a través da cultura, con actividades, de balde pero con prescripción previa, que convidan á participación do público, o misterio, a orixinalidade e a aventura.

Co programa “Tras as ameas” a Deputación de Pontevedra quere achegar ao público, de maneira presencial, espazos máxicos e históricos que son parte do noso patrimonio, para mirar cunha ampla perspectiva todo o máis alto e máis aló dos seus muros, e poder cumprir con citas como obradoiros, concertos nos xardíns ou espectáculos escénicos que compartirán como grandes premisas a maxia, o circo e a cor.

Un programa cheo de imaxinación que convidará a público de todas as idades, e especialmente ao máis novo, a achegarse con curiosidade e moito ánimo para vivir todo o que vai suceder tras as ameas dos castelos de Soutomaior e de Sobroso.

Coa premisa de aviventar a cultura, esta iniciativa abarcará desde os meses do verán até a entrada do outono, explorando todas as disciplinas artísticas e pondo en valor o patrimonio desde a acción cultural, que, xunto coa musealización dos castelos, supón unha aposta por un proxecto innovador que sitúa a historia en diálogo directo coas novas tecnoloxías, coa diversidade de públicos e coa creación cultural actual.

Axenda

Esta programación ofrecerá 12 espectáculos de todas as disciplinas artísticas nos castelos de Soutomaior e Sobroso, agrupadas en diversos ciclos.

As actividades comezaron en xuño no Castelo de Soutomaior. Este mes de xullo terán lugar no Castelo de Sobroso as actuacións de Píscore (concerto con fusión) o día 8 e a gala de circo con Culturaactiva o día 22, mentres que en Soutomaior actuarán o mago Pedro Volta (día 15) e a compañía Tilitrate co espectáculo multidisciplinar Está de grelo (día 29).

Doutra banda, en agosto haberá en Soutomaior contacontos con Aldaolado o día 5 e o obradoiro familiar con Pilar Alonso o día 19, mentres que en Sobroso estará o Mago Paco o día 12 e celebraranse obradoiros para toda a familia con Taller Abierto o día 26.

Xa en setembro, haberá en Soutomaior acción escénica con Teatro Ghazafelhos, que representará A illa sen tesouro o día 1, e música con historia no espectáculo Asdomare, a cargo de Vero Rilo e Sonsoles Penadique, o día 29, mentres que en Sobroso terá lugar a sesión de contacontos con Caxoto. A trastenda dos contos o día 8.

As entradas son de balde e xa está aberta a inscrición para as actividades a través do formulario que as persoas interesadas poderán atopar na páxina web (www.depo.gal).

As ameas, para quen o descoñeza, son os remates de pedra da parte superior das murallas que tanto caracterizan aos castelos e fortificaciones, un elemento distintivo da arquitectura defensiva que automaticamente relacionamos coa época medieval, que nos leva a viaxar no tempo, a imaxinar historias, a descubrir personaxes e a vivir aventuras. Séculos de historia concéntranse neste remate de pedra.