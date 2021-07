O Concello de Tomiño ten programado para este verán unha serie de eventos e actividades culturais de lecer gratuítas que se complementan a súa vez coa programación deportiva e con accións dirixidas á mocidade.

Guadi Galego será a encargada de abrir a axenda esta mesma noite. A artista, unha das máis relevantes da escena galega actual, ofrece un concerto, a partir das 22.30 horas, na Praza do Seixo, onde deleitará ao público coas cancións do seu disco “Costuras”.

Previamente, o auditorio de Goián acolleu o pasado sábado o recital de trompeta de Desirée Gómez Bouzada, un concerto, o primeiro da artista en solitario, que ela mesmo cualifica de “emocionante; ata agora o único que fixen eu soa con piano, sempre era en audicións e exames do conservatorio”.

Xunto coa música o outro ingrediente do verán cultural tomiñés será o cinema. Así, para os vindeiros tres venres están programadas tres proxeccións ao aire libre. O día 9 poderase ver “Zog y los doctores voladores”, o 16 “O apóstolo” e o 23 “O bosque animado”. Todas as sesións celebraranse na Praza do Seixo, darán comezo ás 22.30 horas e están dirixidas ao público familiar, xa en agosto, serán películas de adulto, o 13 proxectarase “Cuñados” e o día 20 “María Solinha”.

Escola do Rock de Paredes de Coura

A Cámara Municipal de Paredes de Coura e o Concello de Tomiño organizan para o vindeiro 27 de xullo, no auditorio do Espazo Fortaleza de Goián, un concerto da Escola do Rock Paredes de Coura. Na primeira parte, que dará comezo ás 20.00 horas, tocará o grupo musical da Agrupación Musical de Goián, e a continuación (21.00 horas) será a quenda dos veciños portugueses, que todos os anos organizan un tour con concertos en condicións inéditas para o alumnado e profesorado, reunindo a todas as persoas participantes no escenario. A entrada é gratuíta.

Paula Chaves, máis coñecida como Pauliña no panorama musical, pechará a programación do mes de xullo cun concerto o sábado 31, ás 21.30 horas na Praza do Seixo. E outra muller, neste caso Sheila Patricia, unha das novas voces de Galicia, será a encargada de abrir o calendario cultural de agosto co seu traballo “Simbiose”, unha mestura de música electrónica xunto coa música tradicional, fusionada con toques de guitarra e pandeireta; será o sábado día 7, no mesmo lugar e hora.

A música continuará 21 e 27 de agosto cos concertos de Os Residuos e a Agrupación Musical de Goián.

Festival transfronteirizo “Terra da Amizade”

E para despedir o mes, o sábado 28 está programado o Festival transfronteirizo “Terra da Amizade”. Trátase dun espectáculo destinado a cativos de 0 a 12 anos e ás súas familias, con actividades e concertos de balde dende as 16.30 e ata as 22.30 horas: espazos de xogo libre e brinquedos tradicionais, espectáculo teatral e musical Gatuxo, espectáculo de circo para rapazada, concerto de Cé Orquestra Pantasma e Xoán Curiel e a Banda do Verán.