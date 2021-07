Tradicionalmente a programación de verán do Concello da Guarda daba comezo coa Festa da Lagosta e da Cociña Mariñeira, pero haberá que esperar ao 2022 para celebrar o 30º aniversario desta cita gastronómica declarada de Interese Turístico Galego.

Estes pratos xunto ao bo facer dos restaurantes converten á Guarda nun destino gastronómico recoñecido na provincia e que nesta primeira fin de semana de xullo poderán degustar os visitantes e a veciñanza guardesa, xunto cunha programación cultural para o goce de todos.

Para hoxe ás 11.30 horas, no auditorio de San Benito e con inscrición previa, está programado un concerto do coro coa colaboración de Guadi Galego; ás 12.30 horas, terá lugar o pasarrúas infantil “Langosta e o mundo do mar” con inicio na Praza Avelino Vicente, pasando pola rúa Concepción Areal e fin no porto; e xa ás 20.30 horas, de novo no auditorio de San Benito e tamén previa reserva, Cayetano Lledó presenta o seu espectáculo de maxia “Titanic”.

Xa na xornada de mañá domingo están programados dous pasarrúas co mesmo percorrido co de hoxe, ás 12.00 horas “Bate no cobre” e ás 20.30 horas “O séquito do capitán Nemo”.