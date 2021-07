O Concello de Ponte Caldelas aposta de novo pola cultura segura na temporada estival coas ‘Noites de Terraza’. Este ano serán tres meses de música que se iniciaron fai un par de semanas e finalizará o 11 de setembro. A proposta musical será moi variada, para todos os gustos e públicos, destacando, entre outras, as actuacións dos mariachis de Leonardo Flores, a sesión de Fados con Erea Castro, de música clásica a cargo de Samudra Trío e o espectáculo de Milladoiro. Serán sempre en venres e sábados, a partir das 21.30 horas, na Alameda e na Praza de España e co aforo controlado a través das mesas da hostalería autorizadas previamente polo Concello. Ademais, todos os domingos de agosto haberá sesión vermú con bandas de música a partir das 13.00 horas e a semana das Festas das Dores, que este ano non se celebrarán como tradicionalmente, tamén se estende a programación cultural ata o martes, cando está prevista presencia da Banda de Guerra da Brilat, como xa é tradicional nesa data.

“Prefiro ser prudente e facer unha programación como o ano pasado. Un pequeno formato ampliado e mellorado”, explica o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, que lembra que “serán un total de tres meses nos que poderemos volver a gozar da nosa vila entre música, conversas e sabendo que a nosa responsabilidade individual e colectiva é o máis importante para evitar os contaxios”.

De xeito paralelo, celébrase tamén, dende onte e durante todos os venres deste mes de xullo, o “Caldelas tapas 2021”. Trece locais de hostalería ofrecen, a partir das 20.00 horas, unha proposta gastronómica ao prezo de 1,50 euros. Unha oferta variada que abrangue dende as tradicionais tostas, ensaladilla ou tortilla ata outras tapas máis innovadoras e con nome sorpresa.

As tapas foron presentadas ante un xurado composto por personalidades destacadas no sector, cuxo fallo se dará a coñecer a finais deste mes, unha vez rematada a presente edición, en presenza dos 13 participantes

Con este tipo de actividades, o Concello busca dinamizar os establecementos e atraer novos visitantes aos locais de Ponte Caldelas a través dun evento gastronómico que enche de sabor todos os venres do mes de xullo.