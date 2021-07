A Feira de Oportunidades Portobelo do Val Miñor celebra mañá, 4 de xullo, unha nova edición. Ao longo de toda a xornada, en horario ininterrompido, dende as 11.00 e ata as 21.00 horas, a vila de Gondomar acolle este evento no que participan unha trintena de postos que ofrecerán diversidade de produtos con grandes descontos. Roupa infantil, moda home e muller, completos, cosmética, fogar, comida vegana, xeados, gominolas, xoguetes e un longo etcétera compoñen a oferta .

Ademais para animar as rúas están programadas actuacións e música en directo. Pola mañá, ás 13.00 horas, haberá un espectáculo a cargo dos integrantes da Escola de Danza L’ Danzia e xa a noitiña, ás 20.00 horas, concerto de The Gonnies.

A feira está organizada pola Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor e conta coa colaboración do Concello de Gondomar e da Xunta de Galicia