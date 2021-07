Un grupo de escolares do CEIP de Rebordáns visitaron a Oficina de Turismo de Tui para entregar unha colección de sobres con plantas medicinais, preparados por eles mesmos, aos peregrinos que visitan a cidade. Alí explicáronlle a súa iniciativa ao alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e ao concelleiro de Turismo e Camiño de Santiago, Laureano Alonso. Ambos dirixentes agradeceron o seu traballo e a achega deste material.

A Dirección do centro explica que todo partiu do proxecto de horto escolar deste curso “plantamos diversas herbas aromáticas e medicinais, regámolas, coidámolas con agarimo e... unha vez recollidas, ocorréusenos clasificalas en sobres para ofrecerllas aos peregrinos, sentíndonos de este modo parte activa deste Concello. Nos sobres explicamos as propiedades curativas de cada herba, así coma o obxectivo desta actividade. Escribímolo en galego, castelán e inglés para que a nosa mensaxe chegara a todos.

Para o alcalde esta iniciativa escolar “pon en valor o traballo colaborativo en relación ás rutas xacobeas, a sensibilización dos escolares en torno a este fenómeno da peregrinación e o seu amplo patrimonio, neste caso natural, relacionado co Camiño de Santiago”.