Ser socio da biblioteca, facer o pedido do catálogo e, de xeito automático, o martes recibir o material solicitado. Así funciona Bibliofogar, unha iniciativa posta en marcha co obxectivo de achegar a cultura e lectura aos veciños de Soutomaior. Un proxecto itinerante plasmado na “furgoneta biblioteca” que viaxa por todos os recunchos do Concello levando ás casas ou lugares onde se atopa o usuario, ao que lle resulta complexo desprazarse, as diferentes obras dispoñibles na biblioteca municipal Luís Seoane.

Trátase pois dun novo servizo de extensión bibliotecaria de préstamo e lectura a domicilio dirixido ás persoas que teñen maior dificultade para achegarse fisicamente ás dependencias da biblioteca.

O obxectivo é seguir promovendo a lectura, ao mesmo tempo que se promove o número de persoas asociadas á biblioteca municipal, pero tamén dar apoio e acompañamento á xente que máis o necesita, evitando o illamento e a soidade. É así que unha das rutas que Mar García, a responsable do proxecto Bibliofogar, fai na furgoneta todos os martes a levan ao centro de día Soutomaiores. Coa axuda de Patricia Rodríguez, a bibliotecaria, fan unha selección dos libros que semanalmente lles entrega en préstamo durante 15 días aos usuarios desta residencia de maiores.

Pero o servizo o fan tamén a calquera domicilio. Ambas sinalan que xustamente nesta época de bo tempo, son máis os usuarios que prefiren saír e pasear ou incluso están dispostos a desprazarse ata a biblioteca, será máis cara o outono-inverno, cando apetece máis quedar na casa e ler un libro, cando este servicio teña máis demanda.

Con esta nova aposta, dende o Concello de Soutomaior pretenden dinamizar culturalmente o municipio a través da lectura e de todos os recursos dispoñibles na biblioteca, achegar a lectura a todas as persoas e facilitar o acceso aos recursos reducindo as barreiras físicas e de mobilidade, xa sexan por idade, por impedimento físico ou por mala comunicación e falta de medios para desprazarse.

A COVID-19 puxo de manifesto unha serie de necesidades que xa estaban latentes e que agora vense incrementadas polas circunstancias especiais nas que vivimos, co cal, o acceso aos recursos existentes tamén se modificou, especialmente para os colectivos máis vulnerables como son a terceira idade ou as persoas con poucos recursos. A isto engádense todas as eivas emocionais que a pandemia provoca e que dificultan as relacións sociais e comunitarias.

A proposta implica un esforzo maior por parte do Concello para que, respectando e mantendo sempre as medidas sanitarias, a cidadanía poida seguir beneficiándose do acceso á cultura e á educación en igualdade de condicións, “pero cómpre facelo para que ninguén quede atrás”, aseguran fontes municipais.

O préstamo máximo para este servizo a domicilio é de 3 libros, 2 pezas audiovisuais e 1 revista por socio durante 21 días, non renovables.

O acceso ao servizo é libre e de balde para as persoas socias da biblioteca Luís Seoane, ou calquera outra asociada á Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, que viva no termo municipal de Soutomaior.

Faite socio

Para aquelas persoas que aínda non sexan socias, e queiran beneficiarse deste servizo, así como doutros que ofrece esta biblioteca, os trámites son moi sinxelos. Os únicos requisitos son cubrir un formulario (que se pode recoller na propia biblioteca ou descargar da web soutomaior.gal), presentar o DNI, unha fotografía tamaño carné e para os menores de 14 anos, autorización asinada polo titor ou representante legal.

Toda a información sobre este servizo, como asociarse, consultar os catálogos de fondos ou facer pedidos en préstamos para recibilos na casa está exposta na web https://www.gabinetesoutomaior.com/index.php/programas-municipais/biblio-fogar. Do mesmo xeito, tamén se pode chamar ao número de teléfono 986 70 02 91 ou escribir un correo electrónico ao enderezo biblioteca@soutomaior.com.