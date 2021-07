Efecto Pasillo, Gisela, Baiuca e Guadi Galego protagonizarán os grandes concertos do Baiverán que aglutina máis de medio cento de eventos nos meses de xullo, agosto e setembro. “O lema da campaña “refúxiate na cultura” do verán pasado válenos igualmente para este xa que estamos convencidos de que podemos desfrutar da cultura de forma segura nestes momentos de desescalada. Despois da experiencia do 2020 temos claro a gran responsabilidade demostrada tanto de veciños como de visitantes, por tanto programamos un verán cheo de esperanza, alegría e luz”, explica a concelleira de Cultura de Baiona Miriam Costas.

O parque da Palma é o escenario elixido para a maioría dos actos pero tamén haberá actividades na praza do Concello, como son as sesións de cinema, que chegarán tamén a Sabarís e Baredo; os xardíns da biblioteca, que acollerán concertos; o atrio de Santa Liberata, no que haberá actuacións de grupos folclóricos, e na Península de Santa Marta onde se celebrarán os festivais La Recta, o vindeiro sábado, e o Barbeira Season Fest, a última fin de semana de agosto.

A programación, na que non faltará o cine, os monólogos, as exposicións, o teatro e a maxia tanto para pequenos como para maiores, comeza o vindeiro día 6, no multiusos do Mercado de Sabarís co ciclo O Falar das Pedras, que se repetirá todos os martes de xullo e agosto.

Festas da Anunciada

Haberá “dúas semanas moi potentes”, segundo sinala a concelleira. A primeira en xullo, desde o 22 ata o 25, “unha semana dedicada a nosa terra e a nosa cultura como non podía ser doutra maneira” con Guadi Galego e Ardelume, entre outros. E a segunda a das Festas da Anunciada que comezará o xoves 5 cun tributo a Sabina, continuarán o venres 6 con Efecto Pasillo, sábado 7 Söber e o domingo 8 Gisela co seu espectáculo Kids para os máis pequenos da casa, público que xa o martes e mércores poderán desfrutar da película Frozen II e do musical “Paio e o Poder da música”.