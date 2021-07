▪️O 14 de febreiro, Día dos Namorados, queda xa ben atrás no tempo, pero o Concello de Arbo non quere deixar de agasallar este ano ás parellas da localidade que, no último ano, celebraron os seus 50 anos de casados, as denominadas “vodas de ouro”.

Por este motivo, o vindeiro sábado 31 de xullo o Concello celebrará unha gala para recoñecerlles ter superado medio século xuntos.

Por este motivo, todos aqueles matrimonios que cumpran ou que cumprisen os 50 anos de casados dende o 16 de febreiro de 2020 ata o vindeiro 31 de xullo de 2021 poden anotar nas oficinas municipais do Concello de Arbo para ser homenaxeados no acto que se vai a celebrar o vindeiro 31 de xullo en Arbo.

Igualmente, poden anotarse todas aquelas parellas que o ano anterior non poideron participar.

O goberno local explica que o acto non se puido celebrar o pasado mes de febreiro “pola pandemia” e, para maior seguridade, celebrarase este verán na praza do Concello, en lugar de no auditorio como viña sendo habitual.

A data límite para anotarse as parellas será o vindeiro xoves, 15 de xullo.