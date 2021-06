Favorecer e fomentar a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidariedade entre a mocidade e a súa contorna a través da colaboración desinteresada e voluntaria en traballos diversos, esa é a finalidade do novo campo de voluntariado que se levará a cabo no Concello de Soutomaior do 16 ao 27 de xullo.

A iniciativa, aberta a persoas de entre 18 e 30 anos, foi presentada no multiusos de Arcade polo alcalde, Agustín Reguera; a directora xeral de Xuventude Participación e Voluntariado, Cristina Pichel; a delegada da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias e a concelleira de Xuventude, Noelia Ocampo.

O programa de voluntariado divídese en tres fases. A primeira centrarase en formar ao grupo de persoas voluntarias con talleres prácticos de contido ambiental, social, histórico e publicitario para facilitar os traballos para desenvolver durante a quenda. Na segunda etapa os participantes recollerán datos in situ para a elaboración dun informe final con propostas de mellora de conservación do Camiño Portugués ao seu paso por Soutomaior. Por último, xerarán contidos para a distribución temática en redes sociais e a creación dun blog que terán que promocionar para dar a coñecer a ampla oferta de voluntariado.

Entre as actividades que se realizarán neste voluntariado destacan os roteiros ambientais e históricos a través dos diversos puntos de interese do Concello, como a ponte colgante ou o río Verdugo, así como os obradoiros de mitoloxía galega e as excursións á Ila de San Simón cun roteiro mariño en paddle-surf ou piragua.

“Trátase dunha iniciativa moi positiva para o municipio porque se centra na conservación e posta en valor do patrimonio ligado ao Camiño de Santiago ao seu paso por Arcade”, explicou Reguera, que destacou que “a variante portuguesa da ruta Xacobea é un dos principais motores turísticos do municipio e todo o que sexa potencialo será beneficioso”.

Inscricións

Para os campos de voluntariado que se celebran en Galicia o prazo de inscrición estará aberto ata cinco días antes do comezo de cada un. A solicitude presentarase mediante un formulario en liña na web da Xunta de Galicia e cada persoa solicitante debe escoller, por orde de prioridade, un máximo de cinco campos de voluntariado. As prazas serán adxudicadas por rigorosa orde de recepción.

Para os que se celebran noutras comunidades autónomas habilítanse dúas convocatorias: a primeira delas xa finalizou, mentres que a segunda abriuse o 1 de xuño e pechará cinco días antes do inicio do campo.