Sanitarios, farmacias, protección civil e servizo municipal de emerxencias, Mos axuda, servizo de axuda no fogar, policía local, garda civil, traballadores municipais, servizos municipais e establecementos comerciais cualificados de “imprescindibles” e mocidade, maiores, persoas con discapacidade, residencias, hostaleiros, transporte de viaxeiros, taxistas, ximnasios, perruquerías e salóns de beleza, ensinanza, cultura e deporte e atraccións e ocio como “afectados” conforman a gran cadea humana da COVID-19 á que o Concello de Mos homenaxeou no acto institucional do Día da Rosa.

A programación festiva quedou suspendida a finais do pasado mes logo de que o municipio entrase en nivel máximo de restricións por mor da COVID-19 (situación na que xa non se atopa dende fai días mellorando, e moito, a situación epidemiolóxica), manténdose como único evento presencial o celebrado o pasado domingo, xunto co concurso de rosas dixital “As Nosas Rosas”.

Precisamente o acto comezaba co fallo do xurado deste certame, no que participaron un total de 270 fotografías, resultando gañador un holandés veciño de Moaña, John Van Schilt, coa fotografía “Reflejo. Echar sombras en tela” (Petelos). No segundo posto quedou Sara Cabaleiro coa fotografía “Regamos e florecemos” (Peirixo) e no terceiro Nerea Pereira coa fotografía “Stop and smell the Roses” (Tameiga). Todos eles foron premiados con vales para consumir en locais de hostalería mosense e cun kit de xardinería (xentileza de Leroy Merlin Mos).

Pregón - La Vuelta 21

Unha vez oficiada a misa cantada polo Coro da Escola de Música de Mos na honra ás persoas falecidas pola COVID chegaba o pregón, precedido da actuación do cuarteto de Arpas da Escola de Música de Mos. Os pregoeiros, o exciclista mosense Óscar Pereiro e o director de La Vuelta, Javier Guillén, tiveron palabras moi emotivas facendo referencia á pandemia e a todas as persoas que tanto sufriron durante esta crise sanitaria e outras máis distendidas sobre a preparación conxunta da etapa 20 de La Vuelta 21 (Sanxenxo-Mos) que terá meta no Castro de Herville.

Ambos obsequiaron ao conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que asistiu ao acto, cos maillots de Mos e o oficial de La Vuelta.

O gaiteiro mosense Xulio Lorenzo puxo o broche de ouro ao evento interpretando os himnos de Mos (da súa autoría) e de Galicia.

Queda en Mos. Todo ao teu alcance

Unha partida das destinadas a financiar a programación prevista para a Festa da Rosa 2021 dedicarase a poñer en marcha unha campaña de promoción e difusión publicitaria masiva da hostalería mosense incluída no plan ‘Queda en Mos. Todo ao teu alcance’. Comunicou a alcaldesa Nidia Arévalo o mesmo día que anunciou a suspensión da programación festiva. Con esta campaña preténdese darlle un gran pulo aos locais hostaleiros de Mos durante o verán, superado xa o nivel máximo de restricións no que entón se atopaba o municipio, e fomentar que tanto mosenses como veciños de concellos da contorna e incluso turistas consuman en bares, restaurantes, taperías e cafeterías de Mos.

Dita campaña incluirá múltiples accións entre as que se atopan a instalación de mupis publicitarios en Sanxenxo, promocionando o fin de etapa en Mos da etapa 20 de La Vuelta 21 (Sanxenxo-Mos) o 4 de setembro, de xeito que tanto habitantes de Sanxenxo como veraneantes que alí se atopen se animen a coñecer Mos e a consumir nos negocios de hostalería de Mos.