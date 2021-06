A calor sufocante deste días atrás convida a que a xente acuda a lugares públicos de baños como praias, fluviais ou de mar, e mesmo piscinas municipais. É así que chegada esta época os concellos da bisbarras traballan na posta a punto destes espazos, con todo, a pandemia da COVID-19 fará que non todo sexa como antes e nalgúns casos impide a apertura dalgunhas instalacións e tamén que se oferten determinados servizos.

Neste contexto, o Concello de Tui vén de rematar o acondicionamento dos espazos de uso público das praias fluviais de Areeiros, en Guillarei, e do Penedo en Caldelas.

Procedeuse á limpeza destes espazos e ao balizamento da zona de baño por terceiro ano consecutivo, co que se mellora a seguridade dos bañistas que acoden a estas praias que contan, ámbalas dúas coa cualificación de Excelente, no control das augas das zonas de baño que realiza la Xunta de Galicia.

Na banda oposta atópanse as piscinas municipais. Os Concellos de Tui, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño e Mondariz veñen de reunirse novamente para tratar o asunto decidindo de xeito conxunto a non apertura das mesmas durante este verán .

Nun comunicado sinalan que, se ben o ano pasado abrir as piscinas supuña un risco extremo dada a situación pandémica, este ano tampouco parece viable unha apertura en base as restricións impostas dende o Ministerio de Sanidade xa que pouco varían respecto ás de 2020, establecese unha ocupación do 50% mantendo as distancia de seguridade e nos vestiarios e zonas de ducha unha ocupación máxima do 30%. A isto engádese a obrigatoriedade de establecer quendas de uso con reserva de cita previa, limpeza e desinfección despois de cada uso, co peche temporal que supón estas tarefas, e a redución do espazo nas zonas de estadía das piscinas.

Expoñen tamén entre os motivos que levan a non apertura destas instalacións a que estas son visitadas cada verán por un gran número de usuarios, polo que as continuas labores obrigadas de limpeza e desinfección dos vasos, zonas de estar e vestiarios prexudican notablemente o obxectivo destas piscinas, que son a comodidade e o lecer dos seus veciños, que se verían interrompidos constantemente.

É por iso que tras valorar a situación e analizar detidamente as continxencias propias dunha apertura segura para todos, “vemos que o cumprimento das restricións choca frontalmente coa finalidade que teñen este tipo de instalacións”. Polo tanto, os catro concellos chegaron á difícil decisión conxunta de non abrir as piscinas tampouco en 2021, desexando que a evolución da COVID-19 sexa favorable e faga máis flexibles as restricións para poder garantir deste xeito unha apertura segura e que cumpra coas expectativas dos veciños.

Namentres, os concellos aproveitarán para facer as melloras oportunas nas súas respectivas piscinas cara unha nova apertura.

Pasarela peonil e senda do Louro

As opcións de lecer ao aire libre e nunha contorna natural, a pé de río, son sen dúbida as mellores para este tempo de sol e calor. Neste sentido, o Concello de Tui iniciou a pasada semana os traballos previos para a construción da pasarela peonil e a senda do Louro. Así trala sinatura das actas de ocupación para poder por a dispor da Confederación Hidrográfica do Miño Sil os terreos libres de cargas, comezaron os labores de retirada dos elementos existentes na finca afectada

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e a concelleira de Urbanismo, Yolanda Rodríguez, achegáronse á zona para, xunto cos técnicos, titulares da propiedade e coa empresa contratada, revisar o estaquillado que marca a aliñación da zona na que se debe retirar a plantación que ocupa o ámbito de actuación por onde transcorrerá o acceso á pasarela. O prazo previsto de execución destas obras é de 15 días.

Dende o Concello de Tui agradécese á Confederación Hidrográfica o compromiso e a colaboración para poder sacar adiante este proxecto, longamente demandado, que se materializou co convenio asinado en 2020 para a execución da pasarela e da ponte.

Con esta actuación o Concello de Tui continua apostando pola mellora das súas sendas, non só recuperando proxectos que quedaban pendentes, senón desenvolvendo novos proxectos, como o que se atopa nestes momentos en tramites de finalizar o procedemento de contratación como é a mellora no acceso á praia de Areeiros.

A pretensión por parte do Concello de Tui, é que antes de finalizar este 2021, todos os tudenses e visitantes poidan gozar dunha senda peonil que vaia desde a praia da Metralla ata Caldelas.