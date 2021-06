O río Miño e a súa contorna foi elixido na edición internacional do xornal The Guardian como un dos dez mellores destinos turísticos, neste caso dentro de Portugal, polas características dos seus espazos naturais, os deportes de aventura, sendas e ecovías, zonas de campismo, as súas augas termais e a súa gastronomía.

Así o reflexaron os lectores da publicación británica nun listado dos “top 10” destinos do país veciño.

Esta selección, feita por público potencial do territorio miñoto, debe servir para abrirlles os ollos, segundo o vicedirector da AECT Río Miño (Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Río Miño), Uxío Benítez, a todos os concellos do territorio transfronteirizo, tanto galegos coma portugueses. De maneira que saiban ver as potencialidades de ollar turisticamente cara o río, crear un destino internacional conxunto e aproveitar os recursos dunha e doutra beira de maneira conxunta. “O río Miño é un recurso conxunto. Temos que ver a oportunidade que temos diante para atraer turismo a unha zona común que é atractiva pola súa singularidade natural. É fundamental apostar pola marca conxunta Rio Minho”, subliñou.

A AECT Río Miño aposta pola complemetariedade entre ambas beiras, lembrando todas as actividades dispoñibles e que se están a desenvolver nos concellos de A Guarda, O Rosal, Tomiño, Tui, Salvaterra, As Neves, Arbo, Crecente, Caminha, Cerveira, Valença, Monçao e Melgaço.

A AECT está a traballar na marca Río Miño baixo os lemas “dous países un destino” e “dous países, un destino, grandes experiencias”. Un traballo estratéxico no que se afondará de maneira prioritaria nos vindeiros anos buscando fórmulas de financiamento tanto a nivel europeo, estatal, autonómico como por medio doutras vías.