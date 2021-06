A prestixiosa médica Jimena Fernández de la Vega, pioneira da xenética en España e nomeada Científica do ano pola Rea Academia Galega de Ciencias, xa dispón desde este domingo dun cultivar de camelia co seu nome no Xardín “Co Nome de Muller”, que a Deputación de Pontevedra creou en marzo de 2020 para homenaxear e visibilizar a mulleres referentes vinculadas á provincia. O novo exemplar, o primeiro desta orixe que se planta nun xardín público, comparte xa espazo con outras sete camelias que levan os nomes de “María Vinyals”, “Rosalía Castro”, “Bella Otero”, “Jane Andersen”, “Sofía Novoa”, “Juana de la Vega” e “Emilia Pardo Bazán”, e foi presentado nunha das visitas caracterizadas ao Castelo.

Precisamente tres mulleres, Emilia Pardo Bazán, Emilia Lluria e María Vinyals, cobraran vida nestes percorridos guiados da man das actrices de Aguias, que levan aos visitantes ata o Xardín “Con Nome de Muller” onde se presentou a nova camelia Jimena Fernández de la Vega, que xa está rexistrada co seu novo nome por Areeiro no Rexistro da Sociedade Internacional da Camelia. Trátase dunha camelia xapónica cunha flor de tamaño grande de cor rosa nos pétalos das filas externas, ton que vai aclarándose cara ao interior da flor, chegando ás veces incluso ao branco. A súa floración comeza a finais de xaneiro e esténdese ata maio.

Visitas caracterizadas

As árbores senlleiras, o xardín francés, as sequoias, o sanatorio, a Fonte da Marquesa, ou os viñedos forman parte destas visitas polo escenario testemuña de parte da historia de Galicia

As visitas caracterizadas continúan os domingos de xuño e os mércores de xullo e agosto.