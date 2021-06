Nenos e maiores compartiron unha xornada de integración xeracional ao abeiro do programa Estimulación Terapéutica que a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afaga) leva a cabo no Concello de Baiona.

O programa no só incide nos usuarios, senón que abrangue toda a súa contorna familiar e social, dando así un valor único onde o coidador recibe o seu espazo de tempo e toda a información e apoio necesario ás súas inquedanzas, dúbidas, ademais dunha atención personalizada se o precisa.

Nesta actividade en concreto, levada a cabo no CPI Cova Terreña, compartiron vivencias e souberon, ambas partes, como viviron e seguen a vivir a situación de pandemia e crise sanitaria tan excepcional e atípica. Aportacións e sensacións recíprocas que perdurarán nas súas memorias, cualificando a experiencia de agradable e inesquecible.

A actividade é unha máis das que se van desenvolvendo no transcurso do programa e que proporcionan unha relevancia saudable nas vidas das persoas participantes e as súas familias, constituíndo así a calidade de benestar que lles corresponde por dereito.

“A posta en marcha deste programa partiu doutro iniciado con anterioridade, Cultiva a túa mente, dende onde se detectaron as necesidades dunha poboación que durante anos estivo esquecida pero que son parte primordial da nosa vila e por elo se traballou na prolongación dunha nova especialidade que os veciños de Baiona viñan demandando”, explica a concelleira de Servizos Sociais, Concepción Vara. Neste senso, o alcalde, Carlos Gómez, remarca que “non cesaremos en buscar e poñer a disposición da cidadanía todos os recursos necesarios, que os veciños de Baiona merecen”.