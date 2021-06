O xurado profesional distinguiu o traballo feito polo establecemento Terra, cebada e uva e o xurado popular decantouse pola Xamonería, tapería Bastión, converténdose así os dous establecementos nos gañadores da VII Festa da Empanada de Gondomar.

A votación do público outorgou, precisamente, o segundo premio a empanada mariñeira elaborada por Terra, cebada e uva, mentres que o terceiro posto foi para a Xamonería Catro Camiños. Todos eles recolleron os diplomas acreditativos nun acto no que participaron o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira; o presidente da Asociación de Empresarios e Comerciantes do Val Miñor (Ovalmi), José Ángel González, e a concelleira de Comercio, Rocío Goberna.