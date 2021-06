O proxecto ZOSTECO liderado pola Universidade de Vigo organizou esta semana un taller participativo no que se abordou a interacción entre as praderías mariñas e as actividades humanas que nelas desenvólvense

O proxecto ten como obxectivo avaliar e cartografar os beneficios que xeran as praderías mariñas á sociedade e explorar os potenciais conflitos e sinerxías que se establecen entre estas e as actividades humanas. A investigación desenvolveuse na baía de Santander (Cantabria) e na enseada de San Simón e os resultados presentáronse neste e noutro taller anterior. Posteriormente, no mes de setembro, organizarase un foro participativo e mesas de traballo nos que se discutirán e acordarán posibles accións de mellora da xestión destes espazos naturais.