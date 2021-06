O xurado da Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente (Atregus) deu a coñecer o resultado da XVII edición dos Premios Escobas de Plata, Oro y Platino a un total de 35 entidades de toda España pola súa protección ao medio ambiente. E entre estas atópase o Concello de Gondomar, na categoría de municipios, mancomunidades e deputacións de menos de 20.000 habitantes.

Unha vez examinadas as candidaturas presentadas a concurso e seguindo as bases do mesmo, o xurado decidiu outorgar a Escoba de Plata a Gondomar “pola posta en marcha de novas acción e servizos destinados a facer do municipio unha contorna máis sostible, máis tecnolóxica, máis responsable e máis comprometida coa recollida selectiva e a reciclaxe”

A deste ano é a decimo sétima edición dun concurso que ao longo da súa historia outorgou un milleiro de galardóns a municipios, deputacións, cabildos, comunidades autónomas, empresas e universidades de España, Andorra, México, Chile, Arxentina e Per.

O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, amosouse moi satisfeito porque “recoñecen o traballo que neste sentido estamos a realizar desde o noso goberno e a súa área de Medio Ambiente”.

O rexedor explica que se desenvolveron numerosas campañas informativas e de concienciación sobre a xestión dos residuos á vez que se facilitaron os medios para poder poñelos en práctica, renovouse a frota da empresa encargada da limpeza e recollida de lixos, así como máis de mil contedores, sumando novos destinados a favorecer a división e reciclaxe dos residuos ou o reparto de preto de 300 composteiros individuais. Así mesmo investiuse máis de 70.000 euros na modernización, ampliación e reforma do Punto limpo que viu como o seu uso incrementouse nun 70 por cento o pasado ano, respecto ao 2019.

“Pasos que seguiremos dando para converter Gondomar nun referente de sustentabilidade e nun municipio que protexe o medio ambiente tentando lograr na próxima edición deste concurso a Escoba de platino ou a de ouro”, apunta o alcalde.