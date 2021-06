O deportista Santos Lemos, do Clube Ciclista Grupeta Pan de Zarco, con sede na Cañiza, é de novo, e por segundo ano consecutivo, subcampión de España de BTT Enduro, en categoría Master 30. O ciclista foi recibido oficialmente polo alcalde da Cañiza, Luis PIña, despois de que conseguira esa segunda clasificación nun duro campionato celebrado na localidade coruñesa de Mugardos e Chanteiro, no que participaron 300 ciclistas. Foi unha proba complexa cun desnivel de 1.240 metros e un percorrido total de 32 kilómetros. O alcalde, Luis Piña, lembrou o compromiso do seu goberno de “colaborar cos nosos clubs xa que o esforzo, bo facer e triunfos dos nosos deportistas conseguen poñer o foco no noso Concello, dando a coñecer o nome da Cañiza por toda a xeografía galega e mesmo nacional”.