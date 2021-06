Unha liquidámbar na Escola Infantil de Romariz, unha cerdeira de flor xaponés no Peirao de Arcade, tres faias no IES de Soutomaior e unha Moreira no CEIP M. Padín Truiteiro. Foron as seis árbores que alumnado e profesorado de diferentes centros escolares do Concello de Soutomaior plantaron nos últimos días con motivo do Día Internacional do Medio Ambiente e ao abeiro da campaña “Un árbol por Europa,” á cal se sumou o municipio.

Como partícipe, o Concello de Soutomaior asume o compromiso de plantar árbores, visibilizar a importancia do desenvolvemento sostible no ámbito local e involucrar á mocidade nestes obxectivos. Con tal motivo os centros educativos acolleron estes actos co fin de implicar ao alumnado e sensibilizalo sobre a necesidade de sumar árbores para aumentar a biodiversidade do planeta.