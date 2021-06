O Concello de Baiona vén de realizar unha campaña de concienciación sobre a reciclaxe nos centros escolares do municipio. Así un técnico na materia foi o encargado de impartir charlas nos colexios de Sabarís, Fontes, Belesar e no Cova Terreña na que lles explicou ao alumnado como separar correctamente os residuos e a importancia de facelo ben. Así, coñeceron a estratexia das tres erres: reducir, reutilizar e reciclar, animándoos a que a puxesen en práctica co resto de integrantes do fogar.

Dende o Concello queren continuar aumentando a porcentaxe de reciclaxe á vez que diminúen a cantidade de residuos do contedor da fracción resto co aforro económico que elo supón, ademais dos beneficios sociais e ambientais.

“O obxectivo desta iniciativa é a promoción da educación ambiental. Concienciar aos nenos do municipio, e grazas a eles ás familias, da importancia de separar os residuos correctamente e de como se debe usar o punto limpo municipal” , sinala o alcalde Carlos Gómez.