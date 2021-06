O equipo feminino do Club Balonmán A Cañiza é, por segundo ano consecutivo, campión galego en Primeira Autonómica e ascende á División de Honra de Prata Feminina.

Leva dous anos sen perder nin un so partido. “Sodes un equipo de campioas; o que conseguistes ten un inmenso valor e non só nós, senón toda Galicia, debe estar orgullosa” dixo a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, dirixíndose ás xogadoras na recepción oficial que tivo o equipo na sede provincial en Vigo.

Estas deportistas acadaron o éxito nunha vila de 5.100 habitantes, rural e de interior e, polo tanto, con memos recursos que outros equipos de cidade. Silva destacou a transcendencia de este logro tamén polo feito de seren mulleres e constituír xa un exemplo para moitas nenas.

O alcalde, Luis Piña, amosouse orgulloso dos triunfos do club e salientou como alicerces do éxito o compromiso das xogadoras, o esforzo da entidade e o apoio social. Lembrou que das obras de mellora no pavilllón municipal xa está adxudicado o 50%”.

A capitana do equipo Carla Abad mostrouse “moi orgullosa” de todo o acadado nos dous últimos anos. “Non perdemos ningún partido. Esta tempada vai ser moi complicada, pero confío en todo o equipo” e recoñeceu que “o conseguimos con moito esforzo, pero se o tivesemos escrito antes non sairía mellor” .

Pola súa banda, o presidente do Balonmán A Cañiza, eloxiou o compromiso das xogadoras, moitas delas universitarias e que fan un esforzo por adestrar e traballar polo equipo ao máximo nivel. “Non estamos para gañar diñeiro, pero desde logo temos o respecto e o cariño de todo o mundo, e iso é o que nos motiva”.