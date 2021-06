A Sociedade Pro-Monte Santa Tecla creou en xuño de 1921, nove anos despois da súa fundación, a primeira biblioteca pública da Guarda, con sede no local do museo arqueolóxico. A Pro-Monte prestaba así un servizo máis á sociedade guardesa da época poñendo ao alcance do público en xeral a lectura de diferentes obras, moitas delas de difícil acceso para a inmensa maioría da xente. Os libros podíanse levar prestados, os domingos de once a doce da mañá, coa condición de ser devoltos aos quince días.

Cen anos despois daquela iniciativa, a vila da Guarda lembra este feito dándoo a coñecer entre os veciños e salientando o firme propósito da Sociedade Pro-Monte pola divulgación da cultura na localidade. Así, o historiador Joaquín Miguel Villa ofreceu onte no centro cultural un relatorio no que afondou no nacemento e traxectoria desta institución ata que en 1939 cesa o seu funcionamento.

A idea de abrir unha biblioteca corresponde ao afamado pintor guardés Manuel Ángel Álvarez, un feito que coincide co regreso definitivo de Puerto Rico do que será a alma máter da biblioteca: o comerciante e escritor José María Lomba Peña. Asumida a empresa, comezou a buscar os primeiros fondos bibliográficos. O donativo máis importante foi a suma de diñeiro outorgada polo filántropo guardés de Nova York José Manuel Andreini Verde.

Nos tres primeiros anos de existencia o número de usuarios da biblioteca non deixou de crecer, na súa maioría mulleres. Logo comezou a descender debido a aparición doutras salas con libros no municipio que co estalido da Guerra Civil víronse moi afectadas. No que se refire á Sociedade Pro-Monte, como era unha institución apolítica, a súa biblioteca foi respectada pero, como era pública, os propios directivos procederon a censurar os seus fondos.

En setembro de 1937 creáronse as Comisións Depuradoras de Bibliotecas Públicas, coa misión de solicitar os catálogos de autores e títulos para identificar os materiais con ideas disolventes e así elaborar unha relación de libros considerados “perigosos” para os lectores. O da biblioteca da Sociedade Pro-Monte foi remitido cunha carta na que explicaban que estaban someténdoa a un novo expurgo. Sen embargo, tras este segundo embate a biblioteca quedou ferida de morte e acabou por desaparecer.

O seu final definitivo tivo lugar o 15 de outubro de 1939 cando a nova directiva de Pro-Monte acordou suspender sine die a actuación da Biblioteca Circulante da Sociedade. Con todo, o veredicto da comisión depuradora, que chegou un día despois da morte de Lomba Peña (1 de febreiro de 1940), non contemplaba o seu peche, só a retiradas de varios libros. Deste xeito, confírmase que a desaparición da biblioteca foi una decisión interna dos propios dirixentes de Pro-Monte e non unha imposición externa.