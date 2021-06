“Baiona Pinta Maxia” é así é como se chama o primeiro festival de maxia de Baiona que se celebrará a vindeira fin de semana. Espectáculos, obradoiros e galas da que participarán ilusionistas como o Mago Rafa, Roberto Lolo, Camilo Vázquez e Dani Polo.

A inauguración será o sábado ás 11.00 horas na Praza do Concello e ás 12.00 horas na Capitanía Marítima haberá un obradoiro de maxia para nenos. Ás 13.30 horas no propio museo flotante da Carabela Pinta terá lugar o espectáculo “Maxia de cerca”, que volverá a celebrarse ao día seguinte ás 16.30 horas. Xa pola tarde, ás 17.00 horas na Praza de Santa Liberata, actuación do Mago Rafa, quen estará logo na gala máxica xunto con Roberto Lolo e Camilo Vázquez, ás 20.00 horas no auditorio municipal V Centenario.

A xornada dominical dará comezo con maxia familiar da man de Roberto Lolo, ás 12.00 horas na Praza do Concello, ás 13.00 horas “Vermouth máxico” na rúa Carabela Pinta e como broche de ouro a la final con Dani Polo, ás 20.00 horas no auditorio municipal.

Todas as actividades son gratuítas e o acceso realizarase por rigorosa orde de chegada ata completar o aforo, agás no obradoiro do sábado para o cal é preciso a inscrición previa enviando unha mensaxe de WhatsApp ao número 685 960 370.