▪️O Concello Arbo repartiu 50 novos composteiros individuais entre a veciñanza que os solicitou.

Os primeiros composteiros empezaron a entregarse a semana pasada, no recinto do punto limpo, por parte do concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural, Bernardo Vázquez, e o alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil.

O Concello de Arbo solicitou novamente a Sogama 50 composteiros co obxectivo de estender as prácticas de autocompostaxe a distintas vivendas unifamiliares do municipio de cara a lograr unha xestión máis sostible do lixo.

O obxetivo é por unha parte, reforzar a mensaxe dos beneficios do compostaxe caseiro, e, por outra banda, apostar pola compostaxe da fracción orgánica producida nas vivendas e reducir a entrada no circuíto de xestión do lixo do concello de calquera tipo de residuo orgánico biodegradable.

“No 2020 o Concello repartiu 60 composteiros entre a poboación, e dada a demanda trasladamos a Sogama as peticións e desde seta entidade galega entregaran 50 composteiros máis” explica o alcalde, Horacio Gil.

As veciñas e veciños que reciben un composteiro do programa municipal quedan comprometidas a participar nas labores de inspección que programe o Concello a fin de comprobar o correcto uso do dispositivo entregado.