Representantes de axencias de viaxes, maioristas, influencers e blogueiros especializados na promoción turística de distintas zonas de España e de Portugal visitaron Arbo, recentemente, para coñecer en persoa os atractivos do municipio co propósito de difundilos, posteriormente, a través de distintas canles. Foi unha actividade organizada pola (AECT) Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial.

Na súa visita a Arbo coñeceron as pesqueiras, a práctica de deportes de aventura no río Miño que ofrecen empresas especializadas arbenses e visitaron o Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea.

Non é a primeira vez que o Concello de Arbo opta por esta estratexia para promocionar o municipio. En 2019, o Concello de Arbo, xa organizara un encontro de bloggers para promover en internet o viño e a lamprea de Arbo, así como a súa festa por excelencia a “Festa da Lamprea”. Daquela experiencia, o Concello de Arbo fai unha boa valoración, tendo en conta que blogueiros gastronómicos e de viaxes con miles de seguidores na internet e redes sociais puideron visitar a “capital mundial da lamprea”, algúns virtualmente e outros tamén en persoa.

“O impacto en redes sociais alcanzou estes días miles de interaccións” aseguran desde o Concello.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, entende que “o avance cara a saída da pandemia fai máis que necesario impulsar iniciativas destinadas a promocionar de forma orixinal e diferente Arbo, tal e como se recolle no plan de reactivación do sectores económicos do Concello de Arbo, e que serve de base para seguir ademais promocionando este Concello da Raia, que pode ser visitado en todas as estacións do ano”.

Nos vindeiros meses, e sempre que a evolución da pandemia da COVID-19 sexa favorable, o Concello de Arbo anuncia que seguirá facendo actividades, colaborando con outras administracións, na promoción de Arbo como destino turístico.