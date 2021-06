Canta na ducha, baila de camiño á escola, colle e proba un instrumento coa Agrupación Musical de Goián. Así se presenta “IMAXINA. Campamento Musical 2021”, organizado polo Concello de Tomiño en colaboración coa dita entidade.

A actividade está destinada á cativada de entre 3 e 12 anos, consistirá nunha aprendizaxe musical lúdica e en convivencia e celebrarase en Goián na segunda quincena do mes de agosto. As prazas son limitadas, polo que é imprescindible realizar a inscrición a través da páxina web municipal, cubrindo o formulario disposto en https://tomino.gal/campamento-musical-2021, enviando un correo electrónico ao enderezo cultura@tomino.gal ou chamando ao número de teléfono 986 62 20 01

O horario do campamento será de 10.00 a 14.00 horas, coa posibilidade de solicitar o plan madruga (de 9.00 a 10.00 horas). O prezo será de 30 euros unha semana (15 euros para persoas socias da banda) e de 45 euros as dúas semanas (25 euros socios). A elección do plan madruga supón un incremento de 5 euros máis por semana.

Campamento urbano

Por outra banda, dende o Concello de Tomiño informan que por mor da COVID-19, este ano non se ofertará o campamento urbano que se acostuma organizar cada verán nas instalacións do CEP Pedro Caselles Beltrán.

“O motivo é que, polas súas características (actividade sen límite de prazas, con máis de 100 nenos e nenas), en caso de choiva, disponse só dun ximnasio con espazo reducido, polo que non se poderían cumprir as medidas de distanciamento físico establecidas pola lei”, sinalan fontes municipais.