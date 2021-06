Os libros volven saír ás rúas da bisbarras nas catro Feiras do Libro de Galicia que dende a pasada semana e ata mediados de xullo celébranse en catro concellos da provincia de Pontevedra. No Porriño foi a primeira cita, en Redondela será nuns días, do 17 ao 20, e a Vigo e a Ponteareas chegará o vindeiro mes. Os obxectivos desta iniciativa impulsada pola Federación de Librarías de Galicia son fomentar o hábito da lectura, dar visibilidade a autoras e autores da nosa escrita, promover o uso da lingua galega e dinamizar o mercado editorial.

Logo de pasar por Ferrol e Santiago, a Feira do Libro de Galicia recalou no Porriño. O evento cumpriu así a súa quinta edición na vila e volveu despois dun ano de parón forzoso pola pandemia da COVID-19.

A concelleira de Cultura do Porriño, Camila Moreira, reivindicou que a Feira do Libro do Porriño “contribúe a visibilizar a esas escritoras que moitas veces están ao marxe e hai que facer porque sexan coñecidas e recoñecidas pola súa valía”. A edil expresou a súa ledicia de que nesta edición o pregoeiro fose Juancho, “un autor novel porriñés que ademais presenta e firma o seu libro ‘Na procura do medo esquecido’”. Moreira, celebrou que eventos como este “fai que poidamos restablecer a nosa vida social, hábitos como o de mercar libros e polo tanto permite pasear polas rúas”.

A Feira contou con cinco stands instalados na rúa peonil fronte ao Concello e coa asistencia dunha ducia de escritores que se achegaron para presentar e asinar exemplares, entre eles a porriñesa Beatriz Cabaleiro e o seu primeiro traballo Clover, unha porquiña diferente.