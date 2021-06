Antonio Palacios volve ao mundo dos vivos para acompañarnos visitando a súa obra arquitectónica na vila natal do Porriño. A carón del, Corona González, fotógrafa pioneira, mecenas de obras benéficas e moi preocupada pola saúde e educación. Os dous lévannos por unha viaxe de lembranzas, sentimentos, arquitectura, patrimonio e festa da que todos formamos parte. Así presentan dende o Concello do Porriño unha das iniciativas culturais posta en marcha para conmemorar o 75 aniversario do falecemento do seu veciño ilustre, o arquitecto Antonio Palacios.

Trátase dunha serie de visitas guiadas teatralizadas que comezaron o pasado sábado e continúa hoxe, programándose un total de dez ata o 30 de outubro.

O percorrido parte do Templete da Rede de San Luis e dende alí, dous actores, encargados de representar a Palacios e a Corona González, guían ao público polas diferentes obras que o arquitecto ten na vila como son a casa consistorial, a Fonte do Cristo ou a Botica Nova e todo elo con acompañamento musical de gaiteiro e tamborileiro, a cargo da Asociación Cultural Lumeirada.

Polo de agora, e por mor das restricións impostas pola COVID-19, o número de prazas por visitas é de 8 e están todas reservadas. “Xa temos lista de espera e agardamos que a Xunta de Galicia alivie as restricións e permita maior aforamento para as vindeiras visitas”, manifesta a concelleira de Cultura, Camila Moreira. Ademais da de hoxe, o seu departamento xa ten datadas oito visitas máis: o 19 e 26 de xuño, o 25 de setembro e tódolos sábados do mes de outubro. As inscricións deben realizase previamente enviando un correo electrónico ao enderezo inscricionscultura@oporrino.org.

Réplica do templete en Madrid

Precisamente, a obra do Templete da Rede de San Luis está a ser noticia. A alcaldesa do Porriño, Eva García de la Torre, vén de visitar na capital do Estado, xunto con responsables de Metro de Madrid e da empresa porriñesa Godoy Maceira, a réplica que lucirá no seu antigo emprazamento, na estación de Metro de Gran Vía. O icónico elemento que presidía a entón coñecida como Red de San Luis, fora retirado en 1970; por mor dunhas obras, desmontárase e enviárase a Porriño onde permanece instalado nun parque ata o día de hoxe. Segundo indicaron fontes municipais, a compañía que dirixe Fernando Godoy traballa dende abril nesta réplica da obra orixinal de Antonio Palacios de hai un século. A Comunidade de Madrid pretende inaugurala no mes de xullo xunto coas restantes obras de remodelación da estación de metro de Gran Vía.

O empresario porriñés xunto con María Teresa Díaz, coordinadora de relacións institucionais de Metro de Madrid, acompañaron á alcaldesa no percorrido polas obras de reconstrución.

Pola súa banda, Eva García explicoulle aos responsables do Metro de Madrid que O Porriño está a celebrar o Ano Antonio Palacios en conmemoración do 75 aniversario do seu pasamento, cuxos actos comezaron o pasado 27 de outubro de 2020 coa colocación dunha coroa de dalias brancas e loureiro no cemiterio municipal ante a tumba do arquitecto.