A concellería de Deportes do Concello de Tomiño organiza unha serie de actividades de verán dirixidas á infancia e ás persoas adultas, que poderán desfrutarse en familia ou individualmente.

A oferta inclúe dende deportes máis clásicos, coma o atletismo, o tenis ou o piragüismo, ata propostas máis novidosas coma o ioga en familia, o pádel ou rutas en kaiak polo Miño.

As inscricións realizaranse a través dun formulario que dispoñible na páxina web www.tomino.gal. As persoas menores de idade precisarán autorización materna, paterna ou do titor/a legal.

Para máis información e coñecer as características de cada un dos cursos e campamentos, prezos e horarios, pódese chamar aos números de teléfono do Concello (986 622 001/02/03) ou enviar un correo electrónico ao enderezo cultura@tomino.gal

En todos os cursos ofertados requírese un mínimo de 15 persoas para que se leven a cabo.