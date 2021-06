O impulso da compostaxe como forma de reducir os residuos e a mellora integral das augas, son os pilares nos que se vertebra a Semana do Medio Ambiente que, co lema Tomiño Natural, organiza o Concello este ano para conmemorar o Día Internacional do Medio Ambiente que é precisamente hoxe, 5 de xuño.

As concellerías de Medio Ambiente e de Servizos Públicos organizan conxuntamente esta semana, nesta primeira edición, na que se están a dar a coñecer os avances na materia e se convida á cidadanía a participar e implicarse.

“Tomiño aposta por mellorar o tratamento e reducir a produción de residuos. Queremos dar un novo impulso á compostaxe comunitaria e doméstica da materia orgánica para reutilizala como nutrinte da terra, e ao mesmo tempo, unha oportunidade para implicarse no coidado da natureza.”, explica a concelleira de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro.

A segunda gran preocupación é o coidado da auga. “Queremos darlle un tratamento e depuración adecuados porque é un recurso escaso e imprescindible; buscaremos novas alternativas de mellora do saneamento tradicional e sistemas de depuración eficaces”, afirma pola súa banda o edil de Servizos Públicos, Lois Vázquez.

Tamén se inclúe como tema especial, as árbores, cunha exposición das obras presentadas ao concurso sobre árbores senlleiras, unha plantación de especies autóctonas e as actividades infantís programadas para o día de hoxe. Así na Praza do Seixo haberá xogos e obradoiros, de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00 horas, a cargo da Granxa Escola Corazón de Carballo, cunha temática vinculada ao medio ambiente e a riqueza natural de Tomiño. Hoxe tamén, ás 12.00 horas efectuarase a entrega de premios do concurso “Como ves ti as árbores senlleiras de Tomiño?”, nos seus diferentes niveis, cuxos traballos estarán expostos ao público ata mañá no primeiro andar do mercado municipal.

Os actos comezaron o pasado mércores coa estrea do documental “Da nosa man. As traídas de auga de Tomiño”. O vídeo, no que participaron unhas 25 persoas relacionadas coas comunidades de augas veciñais, amosa a historia das chamadas traídas de auga de Tomiño, que xurdiron na década dos 70. Pretende ser unha homenaxe do Concello á xestión veciñal en man común da auga das 36 comunidades de augas existentes na actualidade en Tomiño, e das que se serve máis dun terzo dos seus habitantes.