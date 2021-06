Comeza por Borela a reforestación dos montes do Concello de Cerdedo-Cotobade afectados polos incendios de 2017 e faino a través dunha actuación pioneira en Galicia e que levanta un gran interese en España con experiencias similares en Estremadura, Murcia, Guadalaxara, Burgos e Palencia.

Tratase dunha experiencia de reforestación, unha das primeiras que se fai no mundo, na que se combina a técnica dos drons, big data e sementes intelixentes de especies autóctonas, conxugando así medios técnicos modernos con métodos de plantación tradicional.

Segundo indican dende a empresa contratada para realizar a reforestación (CO2 Revolution), o emprego desta tecnoloxía permite que a plantación se realice con maiores garantías e eficiencia, independentemente do tipo de terreo. Reforestan grandes parcelas en poucos minutos, nuns sete este sistema é capaz de reforestar ata tres hectáreas de monte.

Estes vehículos aéreos non tripulados teñen unha almacenaxe onde se gardas estas sementes que logo espallan naquelas zonas de difícil acceso ás que os drons chegan con facilidade, facendo así este traballo moito máis sinxelo e rápido, e, ademais, complementan o labor das áreas que posteriormente son reforestadas a man.

Os responsables do proxecto formulan un plan de voo automático tras analizar os datos que, mediante as novas tecnoloxías, se conseguen do terreo sobre o que se actúa. As sementes, ademais, están incrustadas nunha cápsula biodegradable que as protexe, asegurando a máxima efectividade no proceso de plantación e contan con compoñentes para potenciar a súa xerminación e impedir o crecemento de malas herbas.

Vítima do terrorismo incendiario, a superficie a recuperar será neste caso 426 hectáreas nas que se levará a cabo a plantación de 250.000 novas árbores, en varias comunidades de montes, cun investimento próximo aos dous millóns de euros.

Na primeira das xornadas de plantación e presentación do proxecto sementáronse 10.000 árbores mediante drons e nela participaron o subdirector xeral de Espazos Naturais de la Xunta de Galicia, Tomás Fernández-Couto; o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela e representantes da empresa impulsora do proxecto (Leroy Merlin).