A cultura popular galega está poboada de heroes lendarios e seres mitolóxicos que chegaron ou saíron do mar. Está o Teucro, o Urco, a Serea de Sálvora, a Maruxaina... ou o propio mar personificado. Neste imaxinario ambientaron algunhas das súas novelas Víctor Freixanes, Pemón Bouzas e Ramón Nicolás entre moitos outros. E precisamente estres tres autores participaron esta semana en Tui no parladoiro “A Galicia navegante no imaxinario literario” organizado polo Consello da Cultura Galega (CCG).

No encontro reflexionouse sobre a importancia do mar e das navegacións na literatura ao fío da exposición “Inventio mundi”, que se pode visitar na sala municipal de exposicións ata o vindeiro mércores, coa que o CCG pretende dar a coñecer as repercusións que tivo para Galicia a primeira circunnavegación da Terra, a expedición de Magalhães-Elcano. A mostra permite achegarnos a figuras relacionadas coas descubertas e viaxes transoceánicas protagonizadas por galegos. Nomes como o tudense Sebastián de Ocampo, o primeiro que demostrou o carácter insular da illa de Cuba en 1508, ou o do grumete Juanes Hernández tripulante da nao Concepción na expedición de Magalhaes.

“Inventio mundi” é unha mostra que recolle unha parte da historia de Galicia que se descoñece, que permaneceu practicamente invisibilizada e da que existen poucos documentos e materiais. De feito, unha das grandes fortalezas desta mostra está no relato, en explicar en pouco máis de trinta paneis unha historia da navegación galega que arranca nese interese comercial coas Illas Molucas e remata no século XVII, cando mudan as formas de navegación.